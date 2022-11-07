İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplam 750 gram “Marihuana” maddesi ile suçüstü yakaladı. Zehir taciri tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirlediği bir adrese baskın düzenledi. M.F.K. (31) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Satışa hazır hale getirilmiş 270 adet "Fişek" halinde 750 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 890 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.