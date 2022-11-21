İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi; satışa hazır hale getirdikleri uyuşturucu maddelerle Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Veysel Karani Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 13 parça 11.22 gram Metamfetamin maddesi, 18 uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 940 lira nakit para ele geçirildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Araçta bulunan R.C. ve S.Ü. isimli iki kişi gözaltına alındı.