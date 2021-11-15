İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü verdikleri uyuşturucu maddeler kamerada
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte operasyon düzenlendi. 128 bin 960 adet uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Toz halindeki uyuşturucu maddeler kestane şekeri ve lokum kutularının içerisinde lokumların arasına karıştırılarak ve “Lokum Tozu” süsü verilerek kamufle edilmiş halde bulundu. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı.