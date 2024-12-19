Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 gözaltı | Video
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 gözaltı | Video

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 gözaltı | Video

19.12.2024 | 09:29

İstanbul’un Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 69 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi için "torbacı" ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık'ta Esenyurt ilçesinde teknik ve fiziki takibi yapılan ikametler ve araçlarda uyuşturucu madde ticareti olduğu belirlendi, tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, 20'si haklarında yakalama kararı bulunan kişi olmak üzere toplam 69 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 4 kilo 427 gram bonzai, 97,52 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 156 adet sentetik uyuşturucu hap, 18 adet extacy, 26,97 gram marihuana, 5,80 gram kokain, 5 gram eroin, 94,22 gram afyon sakızı, 900 miligram aseton katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 7 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 94 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 840 lira, bin 125 avro ve 420 ABD doları para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
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