İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada

Uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, iki uyuşturucu madde satıcısını daha üç çeşit uyuşturucu maddeyle yakaladı.