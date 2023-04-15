İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada
Uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, iki uyuşturucu madde satıcısını daha üç çeşit uyuşturucu maddeyle yakaladı.
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