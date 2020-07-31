Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video
31.07.2020 | 14:17

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İstanbul Ataşehir’de haklarında uyuşturucu ticareti yaptıklarına yönelik ihbar yapılan şüphelilere suçüstü baskın yapıldı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz günü Ataşehir ilçesinde Emrah D. (29) isimli şahsın uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçildi. Yapılan kontrollerde şahsın Ferhat A. (27) isimli şahısla buluşarak Ümraniye ilçesi Tavukçuyolu Caddesinde Mesut Y. (32) isimli şahsa uyuşturucu sattıkları görüldü.

Şahısların polisi fark ettiklerinde kaçmaya başladığı, yaşanan kovalamaca sonrası Emrah D., Ferhat A. ve Ali B.'nin Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi Akdağ Caddesi üzerinde yakalandığı öğrenildi.

Mesut Y. isimli şahsın üzerinden 0,31 gram metamfetamin ele geçirilirken Emrah D.'nin Ataşehir ilçesindeki ikamet adresinde yapılan aramada ise; 220 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 0,6 gram eroin, 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjör ve 83 adet fişek, 1300 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Mesut Y. ve Ali B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 18 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ferhat A.'ya ise adli kontrol hükümleri uygulanırken Emrah D. isimli şahıs tutuklandı.

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