İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Şişli Kuştepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi göz altına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.