İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo'nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak'ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.