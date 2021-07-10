Video Yaşam İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcunun kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcunun kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcunun kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10.07.2021 | 22:33

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Son dakika haberleri... İstanbul 'da Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.

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Olay bugün 16:30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi, can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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