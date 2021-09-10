İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor! Bu kez de İETT otobüsü yandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 10.09.2021 | 13:51
03:13
İstanbul Esenyurt'taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 10.09.2021 | 13:50
01:36
İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 10.09.2021 | 12:45
01:41
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 10.09.2021 | 13:38
00:07
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet savaşı devam ediyor | Video 10.09.2021 | 13:36
00:57
İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor! Bu kez de İETT otobüsü yandı | Video 10.09.2021 | 13:34
00:56
00:40
Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video 10.09.2021 | 13:02
02:55
Annesini örnek aldı 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu 10.09.2021 | 10:50
00:12
SON DAKİKA: Özcan Deniz ve Feyza Aktan adliyede yüz yüze geldi! 10.09.2021 | 12:37
03:25
Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler 10.09.2021 | 12:04
02:39
Alanya'daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu... 10.09.2021 | 11:48
02:55
Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı 10.09.2021 | 10:50
07:47
03:41
Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video 10.09.2021 | 10:09
07:47
00:25
Hayatını kaybeden tıp öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.09.2021 | 09:34
01:12
01:41
00:08
İstanbul Şişli'de kocası tarafından kaçırılan kadın evine döndü 10.09.2021 | 09:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüsleri sık sık yeni sorun ve skandallarla gündeme geliyor. Bu kez Gaziosmanpaşa'da bir yolcu otobüsü yandı. Yolcular araçtan inerken yangın çok büyümeden söndürüldü.