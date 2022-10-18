İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video

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Avcılar’da uygulama yapıldığı sırada bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, emniyet şeridinde bırakılmış bir kamyonet buldu. Uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs, ağaçlık alanda yapılan aramada yakalandı. Şahısların sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.
POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR
Hızla belirtilen bölgeye geçen ekipler, kamyonetin emniyet şeridinde terk edildiğini gördü. Aracın yakınındaki ağaçlık alan ve çevresinde yapılan kontrolde araçtan indikleri değerlendirilen toplam 9 yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs ile ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatılırken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi. Yakalanan şahıslar kameralara yansıdı.