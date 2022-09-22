Video Yaşam İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video
İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video

İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video

22.09.2022 | 09:21

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İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

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