Video Yaşam İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | Video
İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | Video

İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | Video

01.11.2021 | 09:12

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İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava haftanın ilk mesai sabahı ile birleşince kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 72 olmasına neden oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde yağışın kendi göstermesi ile etkisini gösterdi. Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava trafiğinde kent genelinde yüzde 70'in üzerine çıktı.

TRAFİK YÜZDE 63 OLDU
Sabah işyerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik programında da trafiğin yüzde 72 olduğu tespit edildi.

E-5 VE TEM'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Yoğunluğun E - Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O - 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

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