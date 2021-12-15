Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor | Video 15.12.2021 | 09:06
00:39
01:32
Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 15.12.2021 | 08:40
00:41
Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı | Video 15.12.2021 | 01:21
00:09
Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video 14.12.2021 | 21:03
25:26
05:33
01:21
Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı | Video 14.12.2021 | 17:48
01:12
Edremit’te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü | Video 14.12.2021 | 17:42
00:19
Muğla'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama | Video 14.12.2021 | 17:01
00:45
Antalya‘da denizde çıkan hortumlar korkuttu | Video 14.12.2021 | 16:44
02:08
Aracın zulasındaki uyuşturucuyu 'Aleks' buldu | Video 14.12.2021 | 16:40
01:54
İzmir'in iki ilçesinde yangın dehşeti! 2 ölü | Video 14.12.2021 | 16:38
00:25
Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı | Video 14.12.2021 | 16:36
01:59
04:39
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video 14.12.2021 | 16:16
02:04
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 14.12.2021 | 15:15
03:04
Çay demlerken tüp bomba gibi patladı! Ev harabeye döndü | Video 14.12.2021 | 15:25
00:14
İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video 14.12.2021 | 15:49
04:18
Diyarbakır'da Adliye çıkışı silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.12.2021 | 15:46
İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.