Video Yaşam İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası

İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası

İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası
12.04.2021 | 12:32

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İstanbul Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.

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İstanbul Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri devam eden şüphelisinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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