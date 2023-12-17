Video Yaşam İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video

İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video

17.12.2023 | 08:57

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde terör örgütü ve elebaşını övücü, destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli korsan gösteri yürüyüşü gerçekleştiren ve duvara yasadışı slogan yazan 10 örgüt destekçisi şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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