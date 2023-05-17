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İstanbul'da yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi | Video

İstanbul'da yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi | Video

17.05.2023 | 13:50

Sahil Güvenlik ekiplerinin şüphe üzerine kamera sistemi ile takip ettiği bir tekneden yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi. Yasak zamanda kalkan balığı avcılığı yapanlara toplam 197 bin 353 TL idari para cezası uygulandı.

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Karadeniz'de 13 Mayıs 2023 Cumartesi gecesi bir balıkçı teknesinin Sahil Güvenlik mobil radar timi yasak avcılık yapabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine tekne Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi kamere sistemleri ile takip edildi. Söz konusu balıkçı teknesinin bugün gece yarısı 01.30 saatlerinde Ağva deresi içerisine girdiği ve yasadışı avlanmış çok sayıda kalkan balığının nakledilmek üzere araca yüklendiği tespit edildi.

9 TON YASA DIŞI AVLANAN KALKAN BALIĞI ELE GEÇİLDİ
Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı ve Şile İlçe Jandarma ekiplerince kaçak kalkan balığı avcılığında kullanılan tekne ve araçta yapılan incelemelerde yaklaşık olarak 9 ton ağırlığında 2 bin adet kaçak avlanılan kalkan balığı ele geçirildi. Yasak zamanda kalkan balığı avcılığı yapılmasından dolayı toplam 197 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. Daha sonra kaçak avcılıktan el konulan kalkan balıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyeti kamuya geçme kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Öte yandan, kalkan balığının üreme dönemi olması nedeniyle 15 Nisan ile 15 Haziran tarihleri arasında her türlü kalkan balığı avcılığı yasaklanmıştı.

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