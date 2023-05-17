İstanbul'da yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi | Video
Sahil Güvenlik ekiplerinin şüphe üzerine kamera sistemi ile takip ettiği bir tekneden yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi. Yasak zamanda kalkan balığı avcılığı yapanlara toplam 197 bin 353 TL idari para cezası uygulandı.
9 TON YASA DIŞI AVLANAN KALKAN BALIĞI ELE GEÇİLDİ
Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı ve Şile İlçe Jandarma ekiplerince kaçak kalkan balığı avcılığında kullanılan tekne ve araçta yapılan incelemelerde yaklaşık olarak 9 ton ağırlığında 2 bin adet kaçak avlanılan kalkan balığı ele geçirildi. Yasak zamanda kalkan balığı avcılığı yapılmasından dolayı toplam 197 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. Daha sonra kaçak avcılıktan el konulan kalkan balıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyeti kamuya geçme kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.
Öte yandan, kalkan balığının üreme dönemi olması nedeniyle 15 Nisan ile 15 Haziran tarihleri arasında her türlü kalkan balığı avcılığı yasaklanmıştı.
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