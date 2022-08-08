Video Yaşam İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video
İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video

İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video

08.08.2022 | 09:46

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İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan ve polislere yakalanan altı kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyeti; Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Yuvarlak bir masada oturan altı kişinin yasa dışı bir şekilde kumar oynadıkları tespit edildi edildi. Masada bulunan iskambil kâğıtlarına ve kumar parası olan 60 lira nakit paraya el konuldu.

Altı kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında "Yasa Dışı Bahis Oynamak" gerekçesiyle toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu A.O. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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