İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı | Video 30.10.2023 | 13:16 İstanbul'un Ataşehir ve Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Ferhatpaşa Mahallesinde yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesinde faaliyet gösteren bir kafeyi depo olarak kullandıkları belirlendi. Söz konusu kafeteryayı yakın takibe alan emniyet kuvvetleri, kuşkulu kişilerin, ticaret esnasında uyuşturucu maddeleri ve silahları depodan çıkararak satışını gerçekleştirdiklerini saptadı.Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda yasadışı silah ticareti yapıldığı sırada 25 Ekim'de baskın düzenlendi. Operasyonda, Z.C.U., Ö.K. ve R.K. isimli 3 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Depo olarak kullanılan kafeteryanın farklı bölümlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, bir havalı tabanca, 1 balistik çelik yelek, 1 susturucu aleti, ele geçirilen silahlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo civarında uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların geriye dönük GBT sorgulamada "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "TCK 191" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı.Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Z.C.U., Ö.K. ve R.K. adlı silah ve uyuşturucu tüccarları, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.