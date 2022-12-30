Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video 30.12.2022 | 09:27
03:17
01:21
İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:07
01:12
Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 09:05
01:22
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:05
02:00
Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" | Video 30.12.2022 | 08:25
00:55
D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 08:25
02:29
Mersin'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu: 11 gözaltı | Video 30.12.2022 | 08:25
00:22
Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı! 29.12.2022 | 23:48
00:42
02:47
00:18
Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video 29.12.2022 | 16:56
01:35
03:32
01:18
Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin görülen davada sanık beraat etti | Video 29.12.2022 | 16:04
00:54
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı | Video 29.12.2022 | 16:03
00:35
Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı | Video 29.12.2022 | 15:24
02:40
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis | Video 29.12.2022 | 15:00
07:53
İstanbul’da, futbol ve diğer spor müsabakalar üzerine yasadışı sanal bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, farklı sosyal medya platformlarında illegal bahis sitelerinin reklamlarını yapanlar ile söz konusu sitelerle para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesapları açıp, belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan kişiler de bulunuyor. Bu yolla yasadışı organizasyona katkı sağladıkları ileri sürülen zanlılar, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusu devam ederken, firari durumda olan 10 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.