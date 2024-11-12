İstanbul'da yasadışı bahis reklamı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı | Video 12.11.2024 | 10:15 İstanbul’da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Fuat Emre Nalbant hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma çerçevesinde 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüpheliye yönelik arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.