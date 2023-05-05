Video Yaşam İstanbul'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video
İstanbul'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video

İstanbul'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video

05.05.2023 | 13:59

İstanbul'un 9 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık eden, QR kod yöntemiyle bankamatiklerden yasadışı bahis paralarını çeken, 'kasacı' olarak tabir edilen çete üyeleri vasıtasıyla para taşıyan, yasadışı bahis faaliyetleri yürüten 20 kişilik şebeke çökertildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçu kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu şüpheli
şahısların sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri, QR kod yöntemiyle bankamatiklerden yasadışı bahis paralarını çektikleri, kasacı olarak tabir edilen çete üyeleri vasıtasıyla para taşıdıkları, yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütünün çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda, "29 adet cep telefonu, 26 adet sim kart, 4 adet laptop bilgisayar, 6 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet hard disk, 205 bin 795 TL ve 613 dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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