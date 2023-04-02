İstanbul'da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video

Gazi Mahallesinde yaşanan olayda sözde kağıt toplayıcılığı yaparak gece sokaklarda dolaşan kapşonlu 3 kişi gözlerine kestirdikleri bir otomobilin camını kırarak içinde bulunan malzemeleri çaldılar. Şahısların sokakta gezdikleri ve daha sonra ise çaldıkları malzemeler ile birlikte hızla olay yerinden kaçtıkları anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yüzlerinin görünmemesi istemeyen şahısların kaçarken başlarını da öne eğdikleri görülüyor.

Esenyurt'ta yaşanan olayda ise akşam saatlerinde aldığı siparişi teslim etmek için verilen adrese gelen motokurye siparişi teslim etmek için anahtarını üzerinde bıraktığı motorunu park edip apartmana girdiği esnada sokaktan geçen hırsızın dikkatini çekti. Bir süre motosikleti kontrol eden hırsız anahtarının üzerinde olduğunu fark edince çaldığı motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştı.