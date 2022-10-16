Video Yaşam İstanbul'da yaşanan kavgalar kameralara yansıdı | Video
İstanbul'da yaşanan kavgalar kameralara yansıdı | Video

İstanbul'da yaşanan kavgalar kameralara yansıdı | Video

16.10.2022 | 09:47

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Kimi park yeri yüzünden, kimi ise yol verme meselesi yüzünden kavga etti. İstanbul'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde sokak ortasında iki grubun tartışması kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi, tartıştıkları kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Birini tekme ve yumruklarla darbeden grup, sokaktan uzaklaştırdıktan sonra diğer arkadaşını sopa, tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak, polis merkezi amirliğine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASI
Esentepe Mahallesi'nde ise, komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma kameraya yansırken, bir kişinin 'silahımı getirin' dediği duyuluyor.

SEMT PAZARINDA SOPALI KAVGA
Cebeci Mahallesi'nde kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ile bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga sırasında pazarcı esnafının kavga ettikleri kişilere saldırdıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL ORTASINDA 'YOL VERME' KAVGASI
Esenyurt'ta taksi şoförü ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma sırasında minibüsten inen sürücü, taksi şoförüne yumruk atarak darbetmeye çalıştı. Daha sonra ise taksinin arka kaputunu yumrukladı. Başka bir sürücünün araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

VURDU, KAÇTI
Bayrampaşa'da ise bir sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, kağıt toplayıcısı ile sözlü tartışmaya devam etti. Sürücü, tartıştığı kişiye tokat attıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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