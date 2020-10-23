Video Yaşam İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video

İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video

İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video
23.10.2020 | 10:42

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İstanbul Bağcılar’da cadde üzerinde korna basma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bir şahsı tekme ve yumruklarla darp ederken, Esenler’de ise, iki aile çocuklarının kavga etmesi yüzünden birbirine girdi. Güngören’de de bir market çalışanı ile yaşlı adamın bıçaklı kavgası vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İstanbul Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir şahıs cadde üzerinde korna basarak yol istedi. Ancak şahsın korna bastığı kişiler sözlü olarak tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, kendisine tepki gösteren kişiye saldırmaya çalışınca ortalık karıştı. Şahıs çevredeki 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çocukları yüzünden birbirine girdiler
Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ise, iki aile çocuklarının kavga etmesi nedeniyle sokak ortasında birbirine girdi. Meydan kavgasına dönüşen olay, ihbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yaşlı adam bıçak çekti iddiası
Güngören Haznedar'da geçtiğimiz Salı günü bir marketin önünde yaşanan olayda ise, yaşlı bir adamla market personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, yaşlı adam personele bıçak çekti. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle adamın elindeki bıçak alınırken, olay yerine ise polis çağrıldı. Polisi duyan yaşlı adam olay yerinden ayrılırken, yaşanan tartışma ise kameralara yansıdı.

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