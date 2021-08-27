Video Yaşam İstanbul'da yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
27.08.2021 | 11:58

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.

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İstanbul Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.

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