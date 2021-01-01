Video Yaşam İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video
01.01.2021 | 08:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken canından oldu | Video 01:45
İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken canından oldu | Video 01.01.2021 | 09:41
Polis aracı kaza yaptı: 2 polis memuru yaralı | Video 02:09
Polis aracı kaza yaptı: 2 polis memuru yaralı | Video 01.01.2021 | 09:50
Amasya'da vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular | Video 03:45
Amasya'da vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular | Video 01.01.2021 | 09:40
Son dakika! İstanbul'da feci kaza... Polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı | Video 02:09
Son dakika! İstanbul'da feci kaza... Polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı | Video 01.01.2021 | 09:40
Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 02:23
Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 01.01.2021 | 09:29
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi | Video 05:01
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi | Video 01.01.2021 | 09:23
Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi | Video 02:25
Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi | Video 01.01.2021 | 09:08
Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video 04:25
Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video 01.01.2021 | 09:08
Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 02:23
Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 01.01.2021 | 09:08
İstanbul Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu | Video 04:42
İstanbul Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu | Video 01.01.2021 | 08:56
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video 04:23
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video 01.01.2021 | 08:56
Emniyet'ten yılbaşı mesajı | Video 00:48
Emniyet'ten yılbaşı mesajı | Video 01.01.2021 | 09:04
At arabasıyla 4 ton demirin çalındığı anlar kamerada | Video 02:32
At arabasıyla 4 ton demirin çalındığı anlar kamerada | Video 01.01.2021 | 09:00
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 2021 yeni yıl mesajı | Video 00:48
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 2021 yeni yıl mesajı | Video 01.01.2021 | 08:56
Yeni yılın ilk sabahında İstanbul sessizliğe büründü | Video 02:33
Yeni yılın ilk sabahında İstanbul sessizliğe büründü | Video 01.01.2021 | 08:46
Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 02:45
Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 01.01.2021 | 08:18
Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinç çığlıkları | Video 01:28
Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinç çığlıkları | Video 31.12.2020 | 17:56
SON DAKİKA! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu kamerada | Video 02:49
SON DAKİKA! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu kamerada | Video 31.12.2020 | 17:11
İguana'nın inadı... Tekerlek ile çamurluk arasına giren iguanayı çıkartmak için seferber oldular | Video 01:19
İguana'nın inadı... Tekerlek ile çamurluk arasına giren iguanayı çıkartmak için seferber oldular | Video 31.12.2020 | 16:59
Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği | Video 01:42
Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği | Video 31.12.2020 | 16:29

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Merter mevkii yan yolda denetim yapan trafik polisleri durdurdukları bir otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin yaptığı alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda denetim yapan trafik polisleri sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KF 5295 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü trafik polislerinin alkol kontrolüne itiraz ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bir süre polisi oyalayan ve sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine alkol metreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün bindiği otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından yüzünü saklayan sürücü, durdurduğu bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimler sırasında durdurulan otomobil sürücülerine hem belge hem de alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar sürdü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA