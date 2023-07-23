İstanbul’da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı | Video 23.07.2023 | 14:56 Levent Büyükdere Caddesi üzerinde motosikletiyle yol kenarında bekleyen bir sürücü ve arkasındaki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkasındaki kişi ise yaralı kurtuldu. Ölen adamın uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, polis saldırganların peşine düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletiyle arkasındaki S.A. ile beraber yol kenarında bekleyen Hakan Gülşen (33), seyir halindeler olan bir başka motosikletli ve arkasındaki tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Gülşen ve arkasındaki S.A. yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara kaçtı.

MOTOSİKLETLE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülşen ile arkasındakini S.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyatta alınan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS SİLAHLI SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden Gülşen'in "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.