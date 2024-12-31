İstanbul'da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kamerada | Video
Esenler'de içinde 25 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anların cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün arka kısmından alevler yükseldiği ve yolcuların tahliye edildiği görülüyor.
OTOBÜSÜN YANMAYA BAŞLADIĞI ANLAR KAMERADA
Otobüsün yanmaya başladığı anlar cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün arka kısmından dumanlar yükseldiği ve aracın yanma başladığı görülüyor. Arkasından alevlerin yükseldiği araçtan yolcuların tahliye edildiği kameraya yansıyor. Sürücülerin korna çalarak araçları uyarmaya çalıştığı "Araba yanıyor araba" diye bağırdıkları duyuluyor.
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