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İstanbul'da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kamerada | Video

İstanbul'da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kamerada | Video

31.12.2024 | 13:42

Esenler'de içinde 25 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anların cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün arka kısmından alevler yükseldiği ve yolcuların tahliye edildiği görülüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Metro Turizme ait 34 FFY 883 plakalı şehirlerarası Mercedes marka şehirlerarası otobüs 24 yolcusuyla Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıkmış, sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan otobüsten, Esenler'deyken dumanlar çıkmaya başlamıştı. Bunun üzerine Evren Atalay isimli şoför otobüsü durdururken, 24 yolcu da hızlıca tahliye edilmişti. Şoförün alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

OTOBÜSÜN YANMAYA BAŞLADIĞI ANLAR KAMERADA
Otobüsün yanmaya başladığı anlar cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün arka kısmından dumanlar yükseldiği ve aracın yanma başladığı görülüyor. Arkasından alevlerin yükseldiği araçtan yolcuların tahliye edildiği kameraya yansıyor. Sürücülerin korna çalarak araçları uyarmaya çalıştığı "Araba yanıyor araba" diye bağırdıkları duyuluyor.
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