Video Yaşam İstanbul’da yolcu seçen taksi sürücüsü: “Taksim Meydanı’nda 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar” | Video
İstanbul’da yolcu seçen taksi sürücüsü: “Taksim Meydanı’nda 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar” | Video

İstanbul’da yolcu seçen taksi sürücüsü: “Taksim Meydanı’nda 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar” | Video

20.10.2021 | 14:28

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İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Cezai işlem uygulanan taksiciler türlü bahaneler ileri sürdü. Yolcu seçen bir taksi sürücüsü, “Taksim Meydan’da 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar. Beni neden çekiyorsunuz” diyerek kendini savundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde yapılan denetimde denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Sürücüler denetim noktasına çekilerek cezai işlem uygulandı. Denetimde taksimetre açmayan taksi sürücüsüne 652 TL, yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne bin 339 TL ve emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 144 TL ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan sürücüler, türlü bahanelerle cezadan kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.

"BENİ DOLAŞTIRACAKSIN DİYOR"
Taksiye binen müşteriyle pazarlık yapan taksici Hüsamettin Kurt, "Denetimler güzel, daha sık olması lazım. Turistlere hep taksimetre açıyoruz yani, problem yok. Bazı turistler taksimetreyi açmamızı istemiyor. Müşteri 'Zeytinburnu'na gideceğim' dedi. Taksimetre diyoruz, hayır diyorlar. 'Ben taksimetre istemiyorum' diyorlar. Kaç para diyorlar. 'Kaç paraysa onu söyle' diyor. Müşteri istiyor. 'Beni dolaştıracaksın' diyor. '50 lira yazar' dedim. Bunu müşteriye izah ettim. 'Tamam' dedi. 'Ben ne yazdığını bileyim' diyor" ifadelerini kullandı.

"12.00'DE DEĞİŞİMİM VAR"
Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan taksici Taci Kılıç, "Ben yolcu seçmedim. Ceza yazıyorlar. Köşeyi döndüm. Benim aracım Başakşehir aracı. Müşteri getirdim. 12.00'de değişimim var. Boş gitmeyeyim diye durdum. Bana Eminönü dedi. Ben şimdi Eminönü'ne dönsem ben 12.00'de değişim yapamıyorum. Ben de alamadım. 'Ters yönde kalıyor' dedim. Ruhsatı iptal ediyormuş" diye konuştu.

"BENİM ARACIMDAN MÜŞTERİ İNMEDİ"
Aracına binen yolcuyu indirdiği için ceza yazılan Aytekin İleri, "Yolcu indirmedim, almadım. Eğer ki benim arabama bindiyse önümdeki araba indirdi. Daha sonra diğer araca polisler yanaştı. Ben de oradan uzaklaştım. Yolcu seçme gibi bir şeyim yok. Öndeki inen yolcuları vermediler. Benim aracımdan müşteri inmedi. Trafikteydim. 'Bayrampaşa'ya gideceğim' dedi. Ben de gittim. Nereye gideceksin diye de sormadım" şeklinde konuştu.

"TAKSİM MEYDAN'DA 50 EURO'YA YOLCU TAŞIYOR"
Yapılan denetimi haberleştiren gazetecilere tepki gösteren İleri, "Bunları güzel güzel çekiyorsunuz. Niye burayı çekiyorsunuz? Niye ana yerleri çekmiyorsunuz? 20-30 liraya yolcu taşıyorum. 50 Euro'ya yolcu taşıyan yerler neden çekilmiyor? Hala daha Taksim Meydan'da 50 Euro'ya yolcu taşıyor. Bu yanlış bir şey" dedi.

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