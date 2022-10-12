Video Yaşam İstanbul’da yolcu seçen taksici, gazetecilere küfür etti | Video
İstanbul’da yolcu seçen taksici, gazetecilere küfür etti | Video

İstanbul’da yolcu seçen taksici, gazetecilere küfür etti | Video

12.10.2022 | 17:51

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İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Fatih’ten Esenyurt’a gidecek olan bir yolcuyu aracına almadığı için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, kendisine soru soran basın mensuplarına küfür etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Yalçın'a bin 823 lira para cezası kesilerek aracı 10 gün trafikten men edildi.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ
Denetimde cezai işlem uygulanan taksi şoförlerinin bazıları cezayı kabul ederken bazıları ise duruma tepki gösterdi. Fatih'ten Esenyurt'a gitmek isteyen bir yolcuyu aracına almayan taksi şoförü İlkay Yalçın, kendisine cezai işlem uygulanan polis ekiplerine tepki gösterdi. Basın mensuplarının soru sorması üzerine sinirlenen Yalçın, kendisine uzatılan mikrofonları iterek küfürler yağdırdı. Aracı çekilen taksi şoförü daha sonra denetim noktasından uzaklaştı.

"EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞIM İÇİN CEZAİ İŞLEM YAPILACAK"
Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan Oğuzhan Arslan, "Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Herkesin kendi noktası, taksimetreleri açmamız lazım" dedi.

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