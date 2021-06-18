Video Yaşam İstanbul'da yolla göle döndü, tramvay seferleri durdu!

İstanbul'da yolla göle döndü, tramvay seferleri durdu!

İstanbul'da yolla göle döndü, tramvay seferleri durdu!
18.06.2021 | 15:53

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İstanbul'da sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır denildi.


Diğer açıklamada ise, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır uyarısı yer aldı.

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