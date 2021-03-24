Video Yaşam İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video

İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video

İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video
24.03.2021 | 09:02

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

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