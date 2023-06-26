Video Yaşam İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video

İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video

26.06.2023 | 10:06

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

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İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kasım D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı yolların ise boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar ise havadan dron ile görüntülendi.

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