İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 26.06.2023 | 10:06 İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda Kasım D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı yolların ise boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar ise havadan dron ile görüntülendi.