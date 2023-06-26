İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
Anadolu Yakası'nda Kasım D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı yolların ise boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar ise havadan dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
03:58
00:21
01:27
01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
00:42
02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
04:27
01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33
00:37
00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.06.2023 | 08:32
05:45
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 25.06.2023 | 14:00
00:34
00:29
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 25.06.2023 | 13:07
02:26
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 25.06.2023 | 12:10
04:26
01:16
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.06.2023 | 12:10
01:35
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 25.06.2023 | 12:10