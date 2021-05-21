İstanbul'da yollar göle döndü | Video
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İstanbul'da yollar göle döndü | Video 21.05.2021 | 15:31
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SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü! 21.05.2021 | 15:21
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İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı | Video 21.05.2021 | 12:07
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Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video 21.05.2021 | 11:50
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Zincirlikuyu’nda yollar su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken ekipler mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalışıyor.