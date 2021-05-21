Video Yaşam İstanbul'da yollar göle döndü | Video

İstanbul'da yollar göle döndü | Video

İstanbul'da yollar göle döndü | Video
21.05.2021 | 15:31

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Zincirlikuyu’nda yollar su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken ekipler mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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