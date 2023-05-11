İstanbul’da YTS operasyonu: 12 gözaltı | Video

İstanbul Polisi; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 12 kişi, 9 ilçede 13 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.