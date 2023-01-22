İstanbul’da Yunan otobüsünün üstünde gizlenen Faslı şahıslar yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:57 Beyoğlu'nda Yunanistan’a gidecek olan otobüste denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, aracın üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu şahsı yakaladı. Kaçmaya çalışan şahıslara engel olan ekipler, onları polise teslim etti. Hareketli anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunanistan gidecek olan otobüsün üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu şahıs, oteller bölgesi olan Talimhane'ye geldi. Şahıslar burada yapılan kontrollerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi tarafından fark edildi. Otobüsten aşağı indirilen şahıslar, polise teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.