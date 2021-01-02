Video Yaşam İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama "Kurtaracak bir zam değil" | Video

İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama "Kurtaracak bir zam değil" | Video

İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama
02.01.2021 | 09:55

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İstanbul'da taksimetre ücretine yapılan zammın ardından taksiciler, Yenikapı'da kurulan taksimetre güncelleme noktasına akın etti. Dün sabah başlayan yoğunluk gece de sürdü.

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İstanbul'da taksimetre ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, yeni yılın ilk günü Yenikapı'ya akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk gece boyunca sürdü. Kimi taksici 3 saat boyunca kuyrukta bekledi, kimi de 8 saat. Taksicilerin ortak görüşü ise uygulamanın yanlış olduğu yönünde.



"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM YAPMIYOR"
Yapılan zammın yeterli olmadığını söyleyen bir taksici, uygulamadan memnun olmadığını belirterek, "Bunun başlıca sorumlusu ilk başta Ulaştırma Bakanlığı, sonra Büyükşehir Belediyesi geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin burada hiçbir personeli denetim yapmıyor. Bakın açık havada denizdeyiz. Emin olun 2-3 saattir titriyoruz burada soğuktan. İlk önce ödeme alıyorlar. Ondan sonra taksimetre ayarına geçiliyor. Taksimetre ayarı bittikten sonra arkada mühür ayarı yapılıyor. Şu tarafa bakın, farklı bir firma yapıyor orada. Uygulama firmadan firmaya değişiyor. Bunun nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim yapmaması. Yapılan zam da zaten çok gereksiz bir zam. Kurtaracak bir zam da değil. Bizim işlerimiz akşam saat 20.00'den sonra yüzde 60-70 düşüyor" dedi.


Zam oranını değerlendiren bir taksici de, "3 buçuk saat oldu. 310 kuruş zam gelmiş. 50 kilometre gideceksin ki 10-15 lira fark ediyor. Memnun değiliz yani" diye konuştu. Başka bir taksici ise, "Yaklaşık 5-6 saattir bekliyoruz. Sıra daha yeni bize geldi. Daha öbür kuyruğa gireceğiz. Bütün esnaf olarak, taksiciler olarak mağduruz" ifadelerini kullandı.

"VERDİKLERİ ZAMMI PEŞİN OLARAK ALDILAR"
Taksimetre zammına tepki gösteren bir taksici ise şöyle konuştu:
"Taksimetre ayar sırasındayız. Verdikleri zammın bir seneliğini peşin aldılar bizden. Kazancımızı vereceğiz oda bir senelik peşin. Kazanmadan daha parayı verdik yani." 2 saat süren bekleyişin ardından işlemleri bitiren bir taksici, "Yaklaşık 2 saat sürdü. Ben hızlıyım. Hızlı taksi" dedi. Bekleme sürecinden şikâyet eden başka bir taksici de, "İşimiz bitti ama ben de bittim. 8 saattir buradayım. Hem para veriyoruz hem rezillik çekiyoruz. Bu insanları bu kadar toplamanın ne âlemi var? Eski sistem güzeldi" diye konuştu.



GÜNCELLEME NASIL YAPILIYOR?
İstanbul'daki 17 bin taksinin taksimetreleri yapılan zammın ardından güncelleniyor. Peki, bu güncelleme nasıl yapılıyor?


Konunun uzmanı, güncellemeyi şu sözlerle anlattı:
"Taksimetreye ayar yapıyoruz. İşimiz 10 dakika ile 12 dakika arasında sürüyor. Mührü sökeceğim, alt kasayı sökeceğim. Sonra da etonom bağlayıp üç versiyon şeklinde ayarlarını yapacağım. Birincisi İ-Taksi şeklinde, ikincisi saat tarih ayarı, üçüncüsü de belediyenin verdiği ayarı atacağız."

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