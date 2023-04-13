Video Yaşam İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video

13.04.2023 | 12:33

İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen 4 bin 577 operasyonda, 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, 6 Mart ila 06 Nisan
tarihleri arasında Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal ilçelerinde
operasyon ve uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda 147 kilo 134 gram ot esrar, 110 kilo 60 gram metamfetamin, 749 bin 800 adet ecstacy, 22 kilo 570 gram Hint keneviri, 4 kilo 80 gram kokain, 38 kilo eroin, 18 kilo 160 gram kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubunica, 14 kilo asit, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof, 66 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca İstanbul genelinde 6 Mart tarihinden itibaren toplam 4 bin 577 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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