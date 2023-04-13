İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video
İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen 4 bin 577 operasyonda, 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
tarihleri arasında Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal ilçelerinde
operasyon ve uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda 147 kilo 134 gram ot esrar, 110 kilo 60 gram metamfetamin, 749 bin 800 adet ecstacy, 22 kilo 570 gram Hint keneviri, 4 kilo 80 gram kokain, 38 kilo eroin, 18 kilo 160 gram kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubunica, 14 kilo asit, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof, 66 adet fişek ele geçirildi.
Ayrıca İstanbul genelinde 6 Mart tarihinden itibaren toplam 4 bin 577 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
Pendik'te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 13.04.2023 | 13:05
02:51
TEM otoyolundaki kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı | Video 13.04.2023 | 13:02
05:35
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video 13.04.2023 | 12:33
01:29
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 11:40
07:14
01:54
Zehir tacirlerine peş peşe darbe! 773 kilo zehir ele geçirdiler… | Video 13.04.2023 | 11:30
03:25
Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 13.04.2023 | 11:03
01:20
Erzurum'da vahşet! Annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı | Video 13.04.2023 | 11:04
01:35
Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video 13.04.2023 | 11:03
01:08
İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 10:11
02:19
Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 10:18
00:15
Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video 13.04.2023 | 10:17
01:12
Muş'ta kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı | Video 13.04.2023 | 10:09
00:52
Bursa’da alacak verecek kavgasında bıçaklar konuştu: 2 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:09
01:05
00:46
02:18
03:18
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı | Video 13.04.2023 | 09:07
02:40