İstanbul'da 'Zincir' operasyonu': 10,5 ton etil alkol ele geçirildi | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Zincir' operasyonları çerçevesinde Maltepe tekel bayi ve Tuzla'daki bir depoya baskın yapıldı. Tekelde 'ucuz olan' parolasıyla sahte alkol ile tütün satıldığı ve depo olarak ise gizli bir bölmenin kullanıldığı belirlendi. Maltepe'deki operasyonda 2 kişi, Tuzla'da ise 10,5 ton etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
10,5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon çerçevesinde Tuzla'da bulunan bir depo ve nakliye kamyonunda ise sahte alkollü içki imalatında kullanılan 10,5 ton etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.