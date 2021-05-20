Video Yaşam İstanbul’da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı | Video

İstanbul’da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı | Video

İstanbul’da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı | Video
20.05.2021 | 12:40

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Kağıthane’de boş yolda kiralık araçla süratli bir şekilde gittiği esnada yanlış yerden geçiş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kullanılamaz hale gelen araçtaki genç bir kadın kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

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Kaza, geçtiğimiz hafta salı günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasında kiraladığı otomobille seyir halinde olan Hamit Cemali Halaç (23), kavşağa geldiği esnada süratli bir şekilde yanlış yerden geçiş yaptı. Otomobil sürücüsü o esnada hafif ticari araçla seyir halinde Semih Karaağaçlı'ya (23) sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, Mesut Karamuk (46) idaresindeki ticari taksiye çarptı. Zincirleme kaza sonucu Halaç'ın aracındaki Hüma Ayyürek (19) ve sürücü Karaaağaçlı hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ KAZANIN ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞTI
Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle kazaya neden olan araçtaki Ayyürek bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Vatandaşların ve arkadaşının yardımcı olduğu genç kız ve sürücü Karaağaçlı'ya olay yerine gelen ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar trafik çekici yardımıyla götürüldü.

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