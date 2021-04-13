İstanbul'da balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de bir evin balkonundan elektrik direğine atlayan yaramaz kedi, elektrik direğinde mahsur kaldı. Kediyi kurtarmak için ev sahibi ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesinde akşam saatlerinde bir evin balkonundan evin yaklaşık 1 metre yakınındaki elektrik direğine atlayan kedi, sahibine korku dolu anlar yaşattı. Kedisinin elektrik direğine atladığını fark eden sahibi hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı. Ancak yaramaz kedi, bu sırada tekrar evin balkonuna atladı. İtfaiye ekiplerinin de kedi alarmı sona erdi.