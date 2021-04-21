Video Yaşam İstanbul'daki bakıcı dehşeti davasında flaş gelişme: Silahtan sayıldı!

İstanbul'daki bakıcı dehşeti davasında flaş gelişme: Silahtan sayıldı!

İstanbul'daki bakıcı dehşeti davasında flaş gelişme: Silahtan sayıldı!
21.04.2021 | 15:23

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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl bakıcılık yaptığı Fatma Kantar'a (89) terlik fırlattığı ve hakaret ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu Rano Rakhımova (30) hakkında Silahla kasten yaralama ve Hakaret suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede terliğin silahtan sayılması istenirken, tutuksuz şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Rano Rakhımova'nın bakıma muhtaç ve yaşlı olan Fatma Kantar'ın evinde bakım sebebiyle çalıştığı anlatıldı.


İddianamede şüpheli Rakhımova'nın şikayetçi Kantar'ı Türk Ceza Kanunu gereğince saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli nitelikte silahtan sayılan terliği fırlatarak yaraladığı ve hakaret ettiği kaydedildi.


Şüpheli Rakhımova'nın kısmen ikrar içeren savunması ve CD görüntüleri incelendiğinde Rakhımova'nın üzerine atılı silahla yaralama ve hakaret suçlarını işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.


İddianamede şüpheli Rakhımova'nın Silahla kasten yaralama ve Hakaret suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


Şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


NE OLMUŞTU
Rano Rakhımova, emniyette verdiği ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli Rakhımova hakkında çıkarıldığı adli makamlarca Basit yaralama suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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