İstanbul’daki cinayetin faili 7 yıl sonra Elazığ’da yakalandı | Video
İstanbul’da yaklaşık 7 yıl önce 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasında neden olan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Elazığ’da yakalandı.
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