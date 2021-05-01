İstanbul'daki fuhuş operasyonu kamerada... 15 gözaltı!

İstanbul’da yurtdışından iş bulma vadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin ettiği belirlenen 15 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerin tam kapanma ile birlikte sokak yasağından kurtulmak için kadınlara sahte izin belgesi dahi çıkardıkları öğrenildi