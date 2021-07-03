İstanbul'daki iş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet son yolculuğuna dualarla böyle uğurlandı 03.07.2021 | 13:28
03:05
00:59
03:50
00:18
Uyuşturucu satın almak için çalıyordu! Yakalandı 03.07.2021 | 12:46
01:29
Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci 03.07.2021 | 12:39
02:39
Amasya'da yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı kamerada 03.07.2021 | 10:47
01:05
İstanbul'daki iş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı kamerada! 03.07.2021 | 11:58
07:00
Trabzon'daki 'Drakula’ kabusu kamerada! Yayılışı sürüyor... 03.07.2021 | 11:58
06:10
01:18
02:13
Şemdinli’de yılanın soktuğu çoban için zamanla yarıştılar 03.07.2021 | 10:43
02:49
02:44
SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı! 03.07.2021 | 10:23
04:55
04:17
İstanbul Küçükçekmece gölü sahilinde endişelendiren görüntü! 03.07.2021 | 10:23
03:04
Bakan Koca'dan 'fedakar hemşire' paylaşımı! 03.07.2021 | 10:21
01:28
İstanbul’da 836 suç kaydı olan yankesicinin cüzdan çalma anı kamerada 03.07.2021 | 09:55
00:59
04:35
İstanbul E-5’te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 03.07.2021 | 08:36
İstanbul Esenyurt'ta iş arkadaşı Hakan Çengel'i öldürüp kuyuya atan şahıs tutuklandı. Cinayet zanlısının cesedi kamyonetle araziye taşıdığı ana ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., aynı işyerinde çalışan arkadaşı Hakan Çengel'i (35) aralarında çıkan tartışma neticesinde boğup iş yerine ait bir arazideki kuyuya atmıştı. Daha sonra Hakan Çengel'in ailesinin kayıp üzerine üzerine polis çalışma başlatarak son görüştüğü kişinin aynı işyerinde çalışan iş arkadaşı Hurşit B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken olayla ilgisi olduğu düşünülen Kemal Ç. de yakalanmıştı. Cinayeti itiraf eden Hurşit B. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kemal Ç. serbest bırakıldı.
Cinayet zanlısın cesedi kamyonetle araziye taşıdı. O anlarda ise güvenlik kamarası kayıttaydı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.