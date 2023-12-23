İstanbul'dan İnegöl'e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video
İstanbul’dan özel araçla İnegöl'e kokain sevkiyatı yapan 2 tacir, polis ekiplerince yakalandı.
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