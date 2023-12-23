İstanbul'dan İnegöl'e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, aracı İnegöl girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve M.Ü. ekiplerce gözaltına alındı.