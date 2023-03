İstanbul'dan uyuşturucu getiren genç kadın tutuklandı | Video 20.03.2023 | 16:22 Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın ile karşılamaya gelen şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. ve B.T. ile H.N.Y. ve N.Y. adlı kadınların İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmada N.Y. adlı kadın İstanbul dönüşünde Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nda kendisini karşılamaya gelen M.E. isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 paket halinde 162,43 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Soruşturmanın devamında diğer şüpheliler K.D., B.T. ve H.N.Y. isimli kadın İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde kendilerinin sevk ve idaresindeki araç içerisinde yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Soruşturma kapsamında K.D., B.T., M.E. ile H.N.Y. ve N.Y. adlı kadınlar 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.N.Y. adlı kadın savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Y. adlı kadın ile K.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.T. ve M.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.