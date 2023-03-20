İstanbul'dan uyuşturucu getiren genç kadın tutuklandı | Video
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın ile karşılamaya gelen şahıs tutuklandı.
Soruşturma kapsamında K.D., B.T., M.E. ile H.N.Y. ve N.Y. adlı kadınlar 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.N.Y. adlı kadın savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Y. adlı kadın ile K.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.T. ve M.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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