Video Yaşam İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video

13.01.2022 | 13:44

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OTOMATİK OYNAT

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Bolu'da, dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

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