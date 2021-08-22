Video Yaşam İstanbul’un "Arsızlar Çetesi" yakayı ele verdi | Video

İstanbul’un "Arsızlar Çetesi" yakayı ele verdi | Video

İstanbul’un
22.08.2021 | 11:35

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İstanbul’un birçok ilçesinde girdikleri iş yerleri, evler, inşaat alanları ve depolardan yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yapan ‘arsızlar çetesi’ Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaptıkları onlarca hırsızlık olayı kameralara yansıyan maskeli arsızlar çetesinden gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bir inşaat alanından hırsızlık yapmak için araçlarına elleriyle taş dizerek yol yaptıkları, forklift ile depodan malzeme çaldıkları ve daha birçok hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde 13 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları ve 2 ayrı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 8 kişilik "Arsızlar Çetesi" sonunda yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNŞAAT ALANINA YOL YAPIP SOYDULAR
Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kağıthane'de de bir inşaat alanını soymak isteyen hırsızların araçları alana giremeyince yaklaşık yarım saat elleriyle taşlar dizerek yol yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Hırsızların, bir depodan forklift ile malzemeyi kendi araçlarına taşıdıkları anlarda görenleri hayrete düşürdü. Onlarca kameraya yakalanan hırsızların kendilerine 'Arsızlar Çetesi' dedikleri öne sürüldü.

10 MİLYONLUK VURGUN
Çetenin birkaç ay içerisinde 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündne Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29 suç kaydı olan Serdar B, 14 suç kaydı olan Batuhan A, 11 kaydı olan Orhan A. ve 12 suç kaydı olan Onurhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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